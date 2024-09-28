Переговоры по повышению заработной платы в Boeing прервались - профсоюз 

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Международная ассоциация машиностроителей и аэрокосмических работников заявила, что ее переговоры с Boeing прервались, и дальнейших дат переговоров не запланировано.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Международную ассоциацию машиностроителей и аэрокосмических работников.

Профсоюз требует повышения заработной платы на 40% и восстановления пенсионного обеспечения с определенными выплатами, которое было изъято из контракта десять лет назад.

Более 32 тыс работников Boeing в районе Сиэтла и Портленда, штат Орегон, оставили работу 13 сентября в рамках первой забастовки профсоюза с 2008 года, остановив производство моделей самолетов, включая бестселлер Boeing 737 MAX.

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В понедельник компания Boeing сделала бастующим работникам улучшенное предложение, которое она назвала "лучшим и окончательным", предусматривающее повышение заработной платы на 30% в течение четырех лет и восстановление премии за производительность, но профсоюз заявил, что опрос его членов показал, что этого недостаточно.

Boeing остается сторонником перезагрузки своих отношений с представленными работниками и хочет "достичь соглашения как можно скорее", сообщил представитель компании в электронном письме.

В профильном профсоюзе также заявили о готовности продолжать диалог с компанией.

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Напомним:

18 сентября сообщалось, что Boeing и его крупнейший профсоюз возобновят переговоры по контракту, потому что продолжение забастовки, которая остановила производство самых популярных самолетов, будет стоить авиакомпании несколько миллиардов долларов.