Засуха в России угрожает зерновому урожаю старны в 2025 году – Reuters

Посевы озимых культур в России находятся в очень сложной ситуации из-за сильной засухи, которая, по словам аналитиков и руководителей агрокомпаний, может серьезно повлиять на урожай следующего года.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Консалтинговая компания Sovecon предупредила, что темпы посева пшеницы в России упали до самого низкого уровня за 11 лет, что ухудшает перспективы урожая зерновых в 2025 году для крупнейшего экспортера пшеницы в мире.

"Мы внимательно следим за ситуацией с озимыми культурами. Она выглядит чрезвычайно сложной и может перерасти в драматический сценарий", - сказал Дмитрий Рылько, руководитель консалтинговой компании IKAR.

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Рылько отметил, что ситуация в Волгоградской и Саратовской областях РФ, которые являются четвертым и шестым по величине регионами-производителями зерна в России, особенно тяжелая.

Кирилл Ершов, руководитель компании Aeon Agro, которая обрабатывает более 240 тысяч гектаров в Пензенской и Саратовской областях, подтвердил, что в следующем году с урожаем пшеницы будут проблемы.

"Ситуация очень критическая, все высажено в сухую почву. Мы засеяли еще меньше, чем в прошлом году. Знаю, что многие также посеяли меньше", - сказал Ершов.

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Александр Прянишников из компании "Щелково Агрохим" отметил, что фермеры в Пензенской, Саратовской и Мордовской областях РФ столкнулись с беспрецедентными темпами посева. "За все годы работы с озимыми культурами я не видел столь удручающей ситуации", - сказал он.

В этом году на основные сельскохозяйственные регионы России негативно повлияли экстремальные погодные условия - от ранних весенних заморозков до засух и сильных дождей, что охладило бум в сельском хозяйстве, который достиг успеха даже несмотря на санкции Запада.

Пока южные регионы и Поволжье страдали от экстремальной засухи в сентябре, которая, по прогнозам, продлится еще две недели, несколько зерновых регионов Сибири объявили чрезвычайное положение из-за сильных дождей.