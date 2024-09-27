В Харьковской области требует разминирования почти 7000 км линий электропередач

Для восстановления электроснабжения на Харьковщине нужно разминировать 6 987 км заминированных линий электропередач.

Об этом сообщает пресс-служба "Харьковоблэнерго".

"В настоящее время по 16 ОТГ необходимо выполнить мероприятия по разминированию около 6987 км заминированных ВЛ (воздушных линий) региона", - говорится в сообщении.

На сегодня без электричества на Харьковщине остается около 100 населенных пунктов с общим количеством 43 тыс. потребителей - преимущественно в приграничных, прифронтовых ареалах. Главная проблема - разминирование там проводить нельзя, потому что именно эти локации подвергаются постоянным обстрелам со стороны агрессора.

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В то же время с момента деоккупации отдельных районов Харьковщины было разминировано около 2397 км воздушных линий.