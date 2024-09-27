Кабмин назначил бывшего мэра Житомира главой Госагентства по восстановлению

Кабинет министров назначил бывшего мэра Житомира Сергея Сухомлина главой Госагентства по восстановлению.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Назначен Сухомлин Сергей Иванович председателем Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, на заседании правительства был назначен Ткаченко Тимур Фируддинович заместителем Министра развития общин и территорий Украины.

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Напомним:

Житомирский городской совет 19 сентября единогласно поддержал досрочное прекращение полномочий городского головы Сергея Сухомлина. Источники говорят, что он планирует возглавить Госагентство по восстановлению вместо Мустафы Найема.