Кабмин назначил бывшего мэра Житомира главой Госагентства по восстановлению
Пятница, 27 сентября 2024, 18:29 -
Кабинет министров назначил бывшего мэра Житомира Сергея Сухомлина главой Госагентства по восстановлению.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
"Назначен Сухомлин Сергей Иванович председателем Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, на заседании правительства был назначен Ткаченко Тимур Фируддинович заместителем Министра развития общин и территорий Украины.
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Напомним:
Житомирский городской совет 19 сентября единогласно поддержал досрочное прекращение полномочий городского головы Сергея Сухомлина. Источники говорят, что он планирует возглавить Госагентство по восстановлению вместо Мустафы Найема.
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