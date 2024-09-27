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Оформить базовую социальную помощь можно будет в "Дії"

Пятница, 27 сентября 2024, 18:47 - Алексей Артемчук

Министерство социальной политики вместе с Министерством цифровой трансформации готовят пилотный проект по начислению базовой социальной помощи в "Дії".

Об этом сообщает заместитель министра социальной политики Украины Константин Кошеленко, передает "Укринформ".

"Нашим первым шагом в автоматическом подходе к предоставлению социальных выплат станет введение базовой социальной помощи. Мы запускаем этот пилотный проект вместе с Министерством цифровой трансформации. Это будет одна помощь вместо пяти, более значительная по сумме. И она будет назначаться без сбора бумажных справок и дополнительных обращений - через портал "Дія", - сказал Кошеленко.

По его словам, начисление базовой социальной помощи будет происходить благодаря информационным обменам между различными системами. Претенденту на эту выплату достаточно будет оформить в "Дії" обращение о ее назначении.

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Как отметил заместитель министра, Минсоцполитики уже имеет положительный опыт сотрудничества с порталом "Дія". В частности, на нем работают сервисы для внутренне перемещенных лиц, также на портале можно оформить четыре социальные услуги для семей с детьми.

"Это наш не первый и не последний подход в "Дії". В дальнейшем на портале будут появляться все больше социальных услуг и социальных выплат", - добавил Кошеленко.

Минсоцполитики Минцифра
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