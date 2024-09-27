На отремонтированном участке метро в Киеве действуют ограничения скорости
Пятница, 27 сентября 2024, 19:00 -
Киевский метрополитен сообщил, что на отремонтированном участке метро между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" определенное время будут действовать ограничения скорости.
Об этом говорится на сайте киевского городского совета.
Отмечается, что по рекомендациям подрядной организации, на время усиленного надзора за состоянием тоннельных сооружений после восстановительных и строительных работ на этом участке установлена скорость 40 км/ч для электропоездов.
В дальнейшем скорость поездов будет увеличена в течение первых 180 дней эксплуатации тоннеля.
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В то же время киевский городской совет отмечает, что за две недели эксплуатации восстановленного тоннеля никаких отклонений не зафиксировали.
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