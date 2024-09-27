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Количество пользователей Starlink выросло до четырех миллионов

Пятница, 27 сентября 2024, 18:10 - Алексей Артемчук

Количество пользователей спутникового интернет-сервиса Starlink превысило 4 миллиона.

Об этом сообщает пресс-служба компании Starlink.

Такой рост пользователей стал возможным благодаря тому, что за последние несколько месяцев сеть привлекла еще один миллион абонентов, начиная с мая этого года.

Starlink предоставляет услуги через почти 6 000 спутников, которые охватывают более 100 стран и регионов, обеспечивая доступ к интернету как частным лицам, так и крупным компаниям.

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