Количество пользователей Starlink выросло до четырех миллионов
Пятница, 27 сентября 2024, 18:10 -
Количество пользователей спутникового интернет-сервиса Starlink превысило 4 миллиона.
Об этом сообщает пресс-служба компании Starlink.
Такой рост пользователей стал возможным благодаря тому, что за последние несколько месяцев сеть привлекла еще один миллион абонентов, начиная с мая этого года.
Starlink предоставляет услуги через почти 6 000 спутников, которые охватывают более 100 стран и регионов, обеспечивая доступ к интернету как частным лицам, так и крупным компаниям.
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