АМКУ разрешил сети АЗС Parallel купить конкурента Motto

Антимонопольный комитет Украины разрешил "Гефест. ЛТД", которое входит в группу АЗС "Параллель", на покупку доли в сети АЗС Motto.

Об этом говорится в сообщении на сайте АМКУ.

"Предоставлено разрешение ООО "Гефест. ЛТД" на приобретение доли в уставном капитале ООО "Мотто Маркет", что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества", - говорится в сообщении.

Аналогичное разрешение "Гефест" получил на приобретение доли в уставном капитале ООО "Кальмиус 1".

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