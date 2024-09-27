Промышленные доходы Китая значительно упали в августе

Промышленные доходы в августе 2024 года упали на 17,8% по сравнению с годом ранее, по сравнению с июльским ростом на 4,1%.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на Национальное бюро статистики Китая.

За первые восемь месяцев этого года промышленная прибыль выросла на 0,5%, замедлив темпы роста с 3,6% за период с января по июль.

Отмечается, что снижение прибыли стало результатом слабого рыночного спроса, экстремальных погодных условий и высокой базы сравнения с аналогичным периодом 2023 года.

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Однако в высокотехнологичных производственных секторах, включая литий-ионные батареи, полупроводники и ракетостроение, прибыли выросли на 10,9% в течение первых восьми месяцев, что значительно опережает общий рост прибыли.

В августе ключевые экономические показатели снизились по всему миру, что заставило инвестиционные банки снизить свои прогнозы относительно экономического роста Китая в этом году.

Напомним:

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Китай планирует выпустить облигации на сумму около 2 трлн юаней (284,43 млрд долл) в этом году в рамках нового фискального стимула для ускорения экономического роста.