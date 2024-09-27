Европа этой зимой может столкнуться с дефицитом газа - прогноз

Зимой Европа может столкнуться с дефицитом природного газа из-за нарушения графиков технического обслуживания газовых платформ и трубопроводов в Норвегии.

Об этом пишет отраслевое издание enkorr со ссылкой на исследование Rystad Energy.

Дефицит в 66 млн кубических метров в день, прогнозируемый аналитиками Rystad Energy, составляет почти треть ежедневного потребления Великобритании.

Отмечается, что прогноз поступил в трудный момент, ведь в течение следующих двух недель в Великобритании с Европой ожидается низкая температура, что приведет к резкому росту спроса на газ и раннему началу отопительного сезона.

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Если дефицит сохранится, это в конце концов может означать повышение цен для потребителей, что повлияет на решения, принятые при определении следующего ограничения цены в Великобритании.

В Rystad говорят, что норвежский государственный оператор трубопроводов Gassco сообщил о задержках, поскольку несколько месторождений и перерабатывающих заводов пытались прекратить плановое обслуживание или сообщали о незапланированных сбоях.

Между тем Европа также продолжает испытывать уменьшение потоков газа из Алжира, в основном из-за планового технического обслуживания трубопровода Medgaz до 27 сентября.

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В заявлении Rystad говорится, что "заявленные российские наступления в Курской области переместились в пределах 10 км от газокомпрессорной станции Суджа, которая перекачивает газ из России в Европу, добавляя риск повреждения и сбоев в поставках".