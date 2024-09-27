Из-за нехватки средств у партнеров военные поставки Украине под угрозой – Bloomberg

Военные поставки для Украины на следующий год оказались под угрозой из-за финансовых трудностей некоторых союзников, а другие страны не желают увеличивать финансирование для помощи.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Украина пытается убедить западных союзников выполнить свои обещания, поскольку приближается третья зима с момента вторжения России в 2022 году.

В то же время, военная машина Москвы опережает способность Киева получать необходимые боеприпасы, ракеты и другое оборудование для защиты от атак. По словам одного из источников, это свидетельствует о том, что экономика России работает на военные нужды, тогда как союзники Украины этого не делают.

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Большая часть военной поддержки для Украины в 2025 году связана с соглашением стран "Группы семи" о предоставлении $50 миллиардов в виде кредитов за счет доходов от замороженных активов Центрального банка России.

Однако страны еще обсуждают детали этого соглашения, а США ищут гарантии, что Венгрия не заблокирует меры Европейского Союза. Если договоренность не будет достигнута, окончательная сумма может быть меньше.

Даже если соглашение подпишут, $50 миллиардов не хватит для удовлетворения потребностей Украины в течение еще одного года войны. Союзники вынуждены будут искать дополнительные финансовые ресурсы.

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Ситуацию осложняет недостаток финансирования. Правительство Украины прогнозирует дефицит бюджета в 2025 году на уровне 19% ВВП, что оставляет около $35 миллиардов, которые необходимо покрыть. Премьер-министр Денис Шмыгаль в прошлом месяце отметил, что более половины этой суммы предоставят МВФ и ЕС, но останется около $15 миллиардов, которые нужно будет компенсировать, возможно, за счет кредитов от G7.

Кроме этого, остается вопрос военного финансирования. $50 миллиардов от G7 примерно соответствуют военной помощи, которую США и основные европейские союзники предоставили с января 2023 года до июня этого года. США предоставили примерно €31,5 миллиарда, а Германия, Великобритания, Франция и Италия вместе - около €15,7 миллиарда.

Однако эти цифры могут не учитывать всю военную помощь, поскольку некоторые страны не раскрывают всю информацию, а другие обязательства еще не выполнены. Украинская армия зависит от помощи союзников в обеспечении артиллерийскими боеприпасами, ракетами и средствами противовоздушной обороны.