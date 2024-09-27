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Крупнейший геологоразведчик РФ не смог расплатиться по облигациям

Пятница, 27 сентября 2024, 15:01 - Алексей Артемчук

Финансовое состояние "Росгеологии" ухудшилось после введения санкций США, она допустила дефолт.

Об этом сообщается из данных на портале Cbonds.

Государственная российская корпорация "Росгеология", крупнейшая в стране-агрессоре по геологоразведке, допустила технический дефолт по облигациям на 6 млрд руб. (7,1 млн долл), выпущенным в 2021 году.

Облигации еще может выкупить государство, они обесценились до 19% от номинальной стоимости.

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"Росгеология", в которую входит более 40 компаний, испытывает финансовые трудности: ее чистый убыток вырос за второй квартал 2024 года вдвое - до 1,3 млрд руб (140 млн долл).

Россия санкции США дефолт бизнес
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