Крупнейший геологоразведчик РФ не смог расплатиться по облигациям

Финансовое состояние "Росгеологии" ухудшилось после введения санкций США, она допустила дефолт.

Об этом сообщается из данных на портале Cbonds.

Государственная российская корпорация "Росгеология", крупнейшая в стране-агрессоре по геологоразведке, допустила технический дефолт по облигациям на 6 млрд руб. (7,1 млн долл), выпущенным в 2021 году.

Облигации еще может выкупить государство, они обесценились до 19% от номинальной стоимости.

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"Росгеология", в которую входит более 40 компаний, испытывает финансовые трудности: ее чистый убыток вырос за второй квартал 2024 года вдвое - до 1,3 млрд руб (140 млн долл).