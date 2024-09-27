Гетманцев не исключает, что появится потребность повысить НДС

Глава налогового комитета Даниил Гетманцев не видит оснований для повышения налога на добавленную стоимость (НДС), но не исключает, что они могут появиться в будущем.

Об этом он сказал в интервью "Украинским новостям".

"Сейчас мы видим, что нет оснований повышать НДС, но не исключаем, что они появятся в будущем... А это будущее может быть и через месяц или позже... Может появиться соответствующее предложение от правительства. Без него мы ничего не будем делать", - сказал Гетманцев.

Он подчеркнул, что в этом вопросе власть должна исходить из позиции правительства и необходимых ему средств для финансирования армии.

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"Это является единственным фактически обоснованием, повышать ли НДС. Как ресурс, с точки зрения публичных финансов, это правильный источник и он является наименее вредным из всех, которые еще остались на столе. Поэтому как ресурс, мы его можем использовать. В то же время, с другой стороны, нужен ли он вообще или нет - должно определить правительство", - пояснил народный депутат.

Пока позиция правительства такова, что достаточно тех изменений налогов, которые Рада проголосовала в первом чтении, добавил он.

"Но мы должны помнить не только о потребностях до конца года, но и на следующий год, где мы пока не имеем 100% уверенности относительно привлечения всех тех объемов внешней помощи, в которой будем нуждаться", - добавил глава налогового комитета.

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