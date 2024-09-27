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24 украинских стартапа получили по $100 тыс от Google

Пятница, 27 сентября 2024, 14:58 - Игорь Пилипив , Владимир Туник-Фриз

На IT Arena во Львове представили вторую когорту стартапов, которые получили финансирование от Google for Startups Ukraine Support Fund по 100 тыс долл каждый.

Об этом сообщает Vector.

Каждый стартап в рамках программы получит по 100 тыс долл прямого финансирования, а также менторскую поддержку от Google и 1991 Accelerator. Кроме того, инициативы могут получить до 350 тыс долл в кредитах Google Cloud - для расширения бизнеса.

Список стартапов, которые получили финансирование:

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  • Ability.ai - маркетинговая платформа, работающая на основе ИИ-агентов.
  • Artellence - ИИ-технологии для решения широкого круга OSINT-задач на основе анализа big data из открытых источников.
  • Claspo - платформа, которая позволяет создавать кастомные виджеты, всплывающие окна на сайте и встроенные формы.
  • Connectivity.one - платформа клиентской поддержки и продаж с коммуникативным ИИ для enterprise и corporate бизнесов.
  • CONSOLID.AI - платформа на основе ИИ для эффективной логистики цепей поставок.
  • Elomia Health - ИИ для заботы о психическом здоровье.
  • Finmap - платформа управленческого учета для современного бизнеса.
  • Hideez - беспарольные решения для идентификации работников, сочетающие цифровой и физический доступ.
  • INPUT SOFT - вебплатформа для управления деятельностью аэропортов и авиакомпаний.
  • Jetbeep - провайдер технологии автономных почтоматов и оператор открытых сетей, построенных на автономных почтоматах.
  • JustSpeak AI - репетитор английского на основе ИИ.
  • LetsData - решение на основе ИИ для защиты компаний и правительств от информационных операций и дезинформации.
  • Mantis Analytics - платформа на основе ИИ для мониторинга и анализа информации из медиа и социальных сетей в режиме реального времени.
  • Medvoice - образовательная платформа для медицинских работников.
  • Mssg.me - мобильный конструктор сайтов.
  • Noty.ai - ИИ-ассистент для управления задачами для работников интеллектуальной сферы.
  • obimy - приложение для тактильного общения между близкими людьми.
  • Osavul - система защиты от информационных угроз на основе ИИ.
  • Pibox - all-in-one сервис для совместной работы над аудио, видео и креативным контентом.
  • PROFEED - умная система на базе ИИ для управления кормлением животных и повышения эффективности на фермах.
  • Revisior - комплексная система обратной связи, которая позволяет собирать отзывы из разных каналов коммуникации и управлять клиентским опытом.
  • S.Lab - экологическая упаковка в промышленных масштабах.
  • Traces AI - генеративный ИИ для анализа видео в сфере безопасности.
  • Verba - приложение для генерации субтитров с гибкой настройкой стилей.

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