24 украинских стартапа получили по $100 тыс от Google
Пятница, 27 сентября 2024, 14:58 -
На IT Arena во Львове представили вторую когорту стартапов, которые получили финансирование от Google for Startups Ukraine Support Fund по 100 тыс долл каждый.
Об этом сообщает Vector.
Каждый стартап в рамках программы получит по 100 тыс долл прямого финансирования, а также менторскую поддержку от Google и 1991 Accelerator. Кроме того, инициативы могут получить до 350 тыс долл в кредитах Google Cloud - для расширения бизнеса.
Список стартапов, которые получили финансирование:
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- Ability.ai - маркетинговая платформа, работающая на основе ИИ-агентов.
- Artellence - ИИ-технологии для решения широкого круга OSINT-задач на основе анализа big data из открытых источников.
- Claspo - платформа, которая позволяет создавать кастомные виджеты, всплывающие окна на сайте и встроенные формы.
- Connectivity.one - платформа клиентской поддержки и продаж с коммуникативным ИИ для enterprise и corporate бизнесов.
- CONSOLID.AI - платформа на основе ИИ для эффективной логистики цепей поставок.
- Elomia Health - ИИ для заботы о психическом здоровье.
- Finmap - платформа управленческого учета для современного бизнеса.
- Hideez - беспарольные решения для идентификации работников, сочетающие цифровой и физический доступ.
- INPUT SOFT - вебплатформа для управления деятельностью аэропортов и авиакомпаний.
- Jetbeep - провайдер технологии автономных почтоматов и оператор открытых сетей, построенных на автономных почтоматах.
- JustSpeak AI - репетитор английского на основе ИИ.
- LetsData - решение на основе ИИ для защиты компаний и правительств от информационных операций и дезинформации.
- Mantis Analytics - платформа на основе ИИ для мониторинга и анализа информации из медиа и социальных сетей в режиме реального времени.
- Medvoice - образовательная платформа для медицинских работников.
- Mssg.me - мобильный конструктор сайтов.
- Noty.ai - ИИ-ассистент для управления задачами для работников интеллектуальной сферы.
- obimy - приложение для тактильного общения между близкими людьми.
- Osavul - система защиты от информационных угроз на основе ИИ.
- Pibox - all-in-one сервис для совместной работы над аудио, видео и креативным контентом.
- PROFEED - умная система на базе ИИ для управления кормлением животных и повышения эффективности на фермах.
- Revisior - комплексная система обратной связи, которая позволяет собирать отзывы из разных каналов коммуникации и управлять клиентским опытом.
- S.Lab - экологическая упаковка в промышленных масштабах.
- Traces AI - генеративный ИИ для анализа видео в сфере безопасности.
- Verba - приложение для генерации субтитров с гибкой настройкой стилей.
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