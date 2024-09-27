24 украинских стартапа получили по $100 тыс от Google

На IT Arena во Львове представили вторую когорту стартапов, которые получили финансирование от Google for Startups Ukraine Support Fund по 100 тыс долл каждый.

Об этом сообщает Vector.

Каждый стартап в рамках программы получит по 100 тыс долл прямого финансирования, а также менторскую поддержку от Google и 1991 Accelerator. Кроме того, инициативы могут получить до 350 тыс долл в кредитах Google Cloud - для расширения бизнеса.

Список стартапов, которые получили финансирование:

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