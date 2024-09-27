В пятницу запланирован импорт почти 8,6 тысячи МВт-часов электричества 

В пятницу, 27 сентября, запланированный импорт электроэнергии из соседних стран в Украину составляет 8,567 тыс. МВт-час, экспорт не осуществляется.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

"Импорт: будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 8 567 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1202 МВт. Экспорт: не происходит и не предвидится", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 9:30 пятницы уровень потребления на 1,2% выше, чем в предыдущий день. Оператор энергосистемы просит потребителей по возможности перенести использование мощных электроприборов на дневные часы - с 10:00 до 16:00.

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