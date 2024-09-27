Китайские акции имели лучшую неделю с 2008 года: причины

Китайские акции выросли до своей лучшей недели с 2008 года после того, как Пекин запустил пакет экономических стимулов, включая 114 млрд долл для стимулирования фондового рынка.

Об этом сообщает Financial Times.

Индекс CSI 300 компаний, акции которых котируются на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах, вырос на 15,7% за неделю, что является лучшим показателем с ноября 2008 года, когда Китай объявил об аналогичном пакете стимулов в ответ на мировой финансовый кризис.

Рост акций, который также помог поддержать европейские рынки и промышленные металлы, происходит в то время, когда руководство Китая пытается поддержать рынки капитала страны, стабилизировать кризис в секторе недвижимости и стимулировать внутреннее потребление, чтобы достичь целевого показателя экономического роста на уровне 5% в год.

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Во вторник Народный банк Китая обнародовал кредитный пул на 800 млрд юаней (114 млрд долл) для рынков капитала страны, включающий средства для займов компаниям для выкупа их собственных акций и кредитования небанковских финансовых учреждений, таких как страховщики, для покупки местных акции.

Напомним:

Центральный банк Китая обнародовал широкий пакет мер монетарного стимулирования для возрождения второй по величине экономики мира.

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Китай планирует выпустить облигации на сумму около 2 трлн юаней (284,43 млрд долл) в этом году в рамках нового фискального стимула для ускорения экономического роста.