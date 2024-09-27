Цены на нефть дешевеют на фоне информации об увеличении добычи в Саудовской Аравии

Цены на нефть слабо опускаются на торгах в пятницу, 27 сентября, завершая неделю существенным снижением из-за ожиданий роста предложения на рынке.

Об этом сообщает профильное издание enkorr.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $71,49 за баррель, что на $0,11 (0,15%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подешевели на $1,86 (2,5%), до $71,6 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене на $0,07 (0,1%), до $67,6 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на $2,02 (2,9%), до $67,67 за баррель.

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На этой неделе Brent потеряла уже 4,2%, WTI - 4,9%.

Снижению цен на нефть способствует опубликованная накануне газетой Financial Times информация о том, что Саудовская Аравия готовится к увеличению добычи. По данным FT, ссылающейся на информированные источники, Эр-Рияд готов отказаться от неофициального ориентира цены на нефть на уровне $100 за баррель в рамках подготовки к наращиванию добычи. Власти страны намерены придерживаться плана, в рамках которого ОПЕК+ начнет постепенно снимать ограничения на нефтедобычу с 1 декабря, даже если это приведет к длительному периоду низких цен на нефть, отметили источники.

Тем временем власти западной и восточной частей Ливии согласовали назначение нового главы Центробанка, что, как ожидается, позволит преодолеть кризис, который спровоцировал резкое сокращение поставок нефти из страны. Власти восточной части Ливии пообещали быстро восстановить остановленную добычу.

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"Новое соглашение между двумя администрациями Ливии может привести к возвращению на рынок поставок объемом более 500 тыс. баррелей нефти в сутки (б/с) в краткосрочной перспективе, - отмечает аналитик Standard Chartered в Сингапуре Хань Чжун Лян, - Этот фактор сказывается на настроении участников рынка".

Трейдеры следят за ситуацией с ураганом "Элен", из-за которого уже была приостановлена работа примерно четверти нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе. Однако ураган, вероятно, минует основной район добычи нефти и газа, отмечает Market Watch.