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Правительство утвердило принципы торговой деятельности "Гарантированного покупателя"

Пятница, 27 сентября 2024, 09:00 - Виктор Волокита

Кабинет министров Украины утвердил основные принципы торговой политики госпредприятия "Гарантированный покупатель".

Об этом сообщает Министерство энергетики.

Правительственное постановление направлено на максимизацию дохода "ГарПока", достижение сбалансированной и ответственной деятельности, обеспечение добросовестной конкуренции, развитие возобновляемой энергетики, сотрудничество и интеграцию со смежными рынками электроэнергии.

В сообщении говорится, что основные положения документа утверждают основы торговой политики ГП и основные направления их реализации, в частности, как предприятие будет осуществлять операции по купле-продаже э/э на различных сегментах рынка (по двусторонним договорам, на рынке "на сутки вперед", на внутрисуточном рынке, по урегулированию небалансов и проведения экспортных операций).

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"Зеленая трансформация и развитие возобновляемой энергетики является одним из приоритетов государственной политики в сфере энергетики. Определение принципов торговой политики "Гарантированного покупателя" является важной предпосылкой для обеспечения стабильного функционирования рынка и реализации электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников", - отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Минэнергетики энергетика
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