Правительство утвердило принципы торговой деятельности "Гарантированного покупателя"

Кабинет министров Украины утвердил основные принципы торговой политики госпредприятия "Гарантированный покупатель".

Об этом сообщает Министерство энергетики.

Правительственное постановление направлено на максимизацию дохода "ГарПока", достижение сбалансированной и ответственной деятельности, обеспечение добросовестной конкуренции, развитие возобновляемой энергетики, сотрудничество и интеграцию со смежными рынками электроэнергии.

В сообщении говорится, что основные положения документа утверждают основы торговой политики ГП и основные направления их реализации, в частности, как предприятие будет осуществлять операции по купле-продаже э/э на различных сегментах рынка (по двусторонним договорам, на рынке "на сутки вперед", на внутрисуточном рынке, по урегулированию небалансов и проведения экспортных операций).

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"Зеленая трансформация и развитие возобновляемой энергетики является одним из приоритетов государственной политики в сфере энергетики. Определение принципов торговой политики "Гарантированного покупателя" является важной предпосылкой для обеспечения стабильного функционирования рынка и реализации электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников", - отметил министр энергетики Герман Галущенко.