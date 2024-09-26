В Европе стремительно выросли инвестиции в оборонные технологии: какие страны лидируют

Миллиард долларов венчурного капитала будет инвестировано в европейские оборонные технологии в 2024 году, что станет самым большим показателем для Европы и пятикратным ростом с 2018 года.

Об этом пишет Techcrunch.

Отмечается, что такие инвестиции - это результат как геополитических изменений, так и жестокого вторжения России в Украину.

Данные, содержащиеся в новом отчете Dealroom, показывают, что венчурные инвестиции в технологии, связанные с обороной, опережают любые другие типы инвестиций.

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Основная часть инвестиций с 2018 года приходится на стартапы в Германии, Великобритании и Франции, на которые вместе пришлось 87%, или $2,2 млрд из общих 3 млрд долл.

Только немецкие оборонные технологические компании за последние шесть лет привлекли больше, чем компании из Скандинавии, Нидерландов, Швейцарии и Великобритании вместе взятые.

Значительная часть этих инвестиций была направлена в компании, базирующиеся в Мюнхене, которые возглавили список европейских городов в отчете. Также речь идет о 487 млн долларов, которые привлечены стартапом Helsing, занимающимся "искусственным интеллектом на поле боя" (2024 год).

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Бристоль и британский "Кремниевый Юго-Запад", наиболее известный своей оборонной и космической промышленностью, привлекли следующие по величине суммы инвестиций в оборонные технологии, за ними следует Париж.

Напомним:

Шведская компания Saab планирует наладить производство в Украине, чтобы поддержать развитие независимой оборонной способности страны.