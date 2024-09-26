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Кабмин реформирует систему госрезерва: старое агентство ликвидировал, новое создал

Четверг, 26 сентября 2024, 19:58 - Виктор Волокита

26 сентября Кабмин ликвидирует старое Госагентство резерва и создает новое Государственное агентство по управлению резервами Украины с четко выписанными полномочиями. 

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. 

Также правительство изменило номенклатуру государственных резервов, нормы их накопления, в частности уровень неснижаемых запасов.

"Кроме того, утвердили порядок ведения Единого реестра госрезерва. Этот инструмент усилит контроль и ответственность", - сообщил Шмыгаль. 

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Как сообщили в Минэкономики, Государственное агентство по управлению резервами будет отвечать за управление государственным материальным резервом, в состав которого не входит мобилизационный резерв.

Речь идет о создании запасов материальных ценностей, состоящих из запасов сырьевых, топливно-энергетических, материально-технических ресурсов, промышленных и продовольственных товаров, лекарственных средств и медицинских изделий.

Закупка материальных ценностей государственного материального резерва будет происходить исключительно на электронных аукционах.

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Кабмин реформа резервы
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Экономическая правда
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