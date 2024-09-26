OpenAI откажется от некоммерческой основы и превратится в корпорацию – Reuters

Компания OpenAI работает над реструктуризацией основного бизнеса в коммерческую корпорацию с социальными обязанностями, которая больше не будет контролироваться некоммерческим советом.

Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией, в комментарии Reuters.

Отмечается, что такой шаг должен сделать компанию более привлекательной для инвесторов.

Некоммерческая организация OpenAI продолжит существовать и владеть миноритарной долей в коммерческой компании, отметили источники. Это изменение также может повлиять на управление рисками, связанными с искусственным интеллектом, в новой структуре управления.

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Генеральный директор Сэм Альтман впервые получит акции коммерческой компании, которая после реструктуризации может оцениваться в 150 миллиардов долларов.

По данным Bloomberg, Альтман получит 7% акций и его состояние может взлететь более чем на 10 миллиардов долларов.

Также планируют отменить ограничения на доходы инвесторов, добавили источники.

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Детали предложенной корпоративной структуры, впервые сообщенные Reuters, свидетельствуют о значительных изменениях в управлении одной из важнейших компаний по искусственному интеллекту. План еще согласовывается с юристами и акционерами, и сроки завершения реструктуризации остаются неопределенными, сообщили источники.