Транзит газа из Азербайджана не защитит ГТС от обстрелов РФ - Макогон

Транзит азербайджанского газа по территории Украины в Европу не защитит украинскую газотранспортную систему от обстрелов РФ.

Так считает гендиректор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" в 2019-2022 годах Сергей Макогон, передает "Интерфакс-Украина".

"Есть такой аргумент - россияне не будут бить по ГТС Украины, пока будет транзит азербайджанского газа. Какой им интерес не бить, если это реально будет азербайджанский газ? Единственный аргумент - там будет российский газ, даже под видом азербайджанского газа", - сказал он во время пресс-конференции в Медиацентре Украины в Киеве.

В то же время, он отметил, что даже при таких условиях россияне не остановятся в своих намерениях уничтожить энергетику Украины, в частности газовую, поскольку транзитный газопровод это лишь часть разветвленной и мощной ГТС Украины: "Но мы не имеем гарантий, что при сохранении транзита россияне не будут бить по ГТС".

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"Они уже потратили $15 млрд, чтобы повредить нашу электроэнергетику, было шесть волн ракетных атак по ГТС на западе Украины. Да, не было таких атак по ГТС, как, например, по ТЭС, но это не значит, что они ее жалеют, - у них просто не хватает ракет.

При этом он обратил внимание на то, что даже при значительных повреждениях ГТС она способна выполнять свои функции, для чего разработаны различные соответствующие сценарии реагирования.

По его словам, продолжать транзит газа из РФ даже под видом азербайджанского еще имело бы смысл, если бы Украина со своей стороны поставила определенные условия, например, возвращение оккупированной россиянами Запорожской АЭС и гарантии не бить по энергосети.

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"А если нам сейчас предлагают транзит вроде бы азербайджанского газа, а все понимают, что это на самом деле российский газ, то мне кажется, что это просто соглашение, которое позволит россиянам продолжить зарабатывать $5 млрд ежегодно, на которые они будут усиливать вооружение", - подчеркнул Макогон.

Он отметил, что для замещения 14 млрд куб. м, которые сейчас экспортируются из РФ в Европу через Украину, Азербайджану нужно удвоить объемы экспорта газа, на что он не имеет возможностей.

Макогон также считает, что Европа отнюдь не заинтересована в продолжении транзита из РФ, поскольку намерена к 2027 году совсем избавиться от российского газа, доля которого уже уменьшилась за последние годы с 45% до 15%, а украинский транзит составляет лишь 5% общего европейского импорта.

Напомним:

Украина проводит переговоры о поставках природного газа из Азербайджана в Европейский Союз, стремясь сохранить свою роль транзитной страны и помочь западным соседям гарантировать энергетическую безопасность.