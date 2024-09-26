НКРЭКУ готовит повышение максимальных цен на электроэнергию с 1 ноября

Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ) готовится с 1 ноября пересмотреть предельные цены на рынке электроэнергии.

Об этом пишет ExPro со ссылкой на проект постановления НКРЭКУ, который планируется одобрить на заседании 1 октября.

Регулятор предлагает с 1 ноября установить такие предельные цены на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке:

с 00:00 до 07:00 - 5600 грн/МВт-ч;

с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 - 6900 грн/МВт-ч;

с 17:00 до 23:00 - 9000 грн/МВт-ч;

минимальная предельная цена - 10 грн/МВт-ч;

На балансирующем рынке:

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максимальные предельные цены с 00:00 до 07:00 - 6600 грн/МВт-ч;

с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 - 8250 грн/МВт-ч;

с 17:00 до 23:00 - 10 000 грн/МВт-ч;

минимальная предельная цена - 0,01 грн/МВт-ч.

Участники рынка смогут подать свои замечания и предложения к проекту после одобрения Нацкомиссией.

Ожидается, что финальное решение будет с более высокими предельными ценами, чем предложено регулятором на этом этапе.