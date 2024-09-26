Пенсионный фонд задолжал 17 миллиардов на пенсии чернобыльцам
Четверг, 26 сентября 2024, 17:24 -
По состоянию на 1 августа 2024 года Пенсионный фонд Украины накопил 161,3 тысячи судебных решений, обязывающих осуществить пенсионные выплаты пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы.
Об этом говорится в ответе учреждения на запрос ЭП.
Речь идет, в частности, о повышении пенсий для неработающих пенсионеров, проживающих на загрязненных радиацией территориях.
Для погашения задолженности по этим решениям государству необходимо 17,2 миллиарда гривен из бюджета.
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