Пенсионный фонд задолжал 17 миллиардов на пенсии чернобыльцам

По состоянию на 1 августа 2024 года Пенсионный фонд Украины накопил 161,3 тысячи судебных решений, обязывающих осуществить пенсионные выплаты пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы.

Об этом говорится в ответе учреждения на запрос ЭП.

Речь идет, в частности, о повышении пенсий для неработающих пенсионеров, проживающих на загрязненных радиацией территориях.

Для погашения задолженности по этим решениям государству необходимо 17,2 миллиарда гривен из бюджета.

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