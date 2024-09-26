АМКУ оштрафовал фирмы за сговор на закупке систем видеонаблюдения в Кривом Роге

Антимонопольный комитет оштрафовал ООО "Интевро" и ООО "Транс Инжиниринг Групп" за сговор на тендере при закупке систем видеонаблюдения, которую объявило КП "Центр электронных услуг" Криворожского горсовета.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Как говорится в сообщении, 26 сентября 2024 года Антимонопольный комитет Украины признал, что ООО "Интевро" и ООО "Транс Инжиниринг Групп" сговорились во время участия в торгах на закупку систем видеонаблюдения с ожидаемой стоимостью 22 млн грн.

АМКУ установил, что предприятия обменивались информацией и согласовали между собой условия участия, благодаря чему конкуренция между ними была устранена.

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Антимонопольщики сообщили, что за сговор ООО "Интевро" и ООО "Транс Инжиниринг Групп" оштрафованы на общую сумму 7,3 млн грн.

Напомним:

Антимонопольный комитет оштрафовал на общую сумму 5,2 млн грн ООО "Конверс Линкс" (бренд автозаправок KLO) за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

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