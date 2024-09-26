Долгосрочные инфляционные ожидания россиян достигли рекордного уровня

В России существенно выросли долгосрочные инфляционные ожидания. Борьба российского Центробанка с инфляцией не убеждает россиян, что рост цен в ближайшем будущем замедлится.

Об этом пишет российское издание The Moscow Times со ссылкой на обзор ЦБ об инфляционных ожиданиях и потребительских настроениях.

В сентябре они выросли на 2 процентных пункта и составили 12,4% - это максимальное значение с начала публикации этого показателя в январе 2023 года.

"Инфляция упорная, месяцы с мая по август были одними из худших за последние пять лет", - пишет профессор РЭШ Олег Шибанов.

Реклама:

Большинство показателей устойчивой инфляции продолжают находиться в коридоре 6-8%, констатировала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, называя это "неприемлемо высокими уровнями".

Напомним:

В РФ Центробанк повысил ключевую ставку с 18 19%, ожидается ее повышение до 20% в октябре.

Реклама: