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Долгосрочные инфляционные ожидания россиян достигли рекордного уровня

Четверг, 26 сентября 2024, 16:24 - Виктор Волокита

В России существенно выросли долгосрочные инфляционные ожидания. Борьба российского Центробанка с инфляцией не убеждает россиян, что рост цен в ближайшем будущем замедлится. 

Об этом пишет российское издание The Moscow Times со ссылкой на обзор ЦБ об инфляционных ожиданиях и потребительских настроениях. 

В сентябре они выросли на 2 процентных пункта и составили 12,4% - это максимальное значение с начала публикации этого показателя в январе 2023 года.

"Инфляция упорная, месяцы с мая по август были одними из худших за последние пять лет", - пишет профессор РЭШ Олег Шибанов.

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Большинство показателей устойчивой инфляции продолжают находиться в коридоре 6-8%, констатировала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, называя это "неприемлемо высокими уровнями".

Напомним:

В РФ Центробанк повысил ключевую ставку с 18 19%, ожидается ее повышение до 20% в октябре.

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Россия инфляция
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