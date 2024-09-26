Европейский инвестбанк предоставит средства на строительство водопровода в Николаев

Есть предварительные договоренности с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) по привлечению донорских средств на строительство водозабора из реки Южный Буг и магистрального водопровода в Николаев.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Для Николаева нашли техническое решение - поставки воды из реки Ингулец. В этом году правительство выделило всего 384 млн грн для финансирования стабильной подачи технической воды в Николаев этим путем", - написал он.

В то же время премьер подчеркнул, что долгосрочное решение проблемы заключается в строительстве водозабора из реки Южный Буг и магистрального водопровода в областной центр. Ориентировочная стоимость реализации проекта около 8,8 млрд грн.

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Шмыгаль заявил, что уже есть предварительные договоренности с партнерами, в частности с Европейским инвестиционным банком, по привлечению донорских средств на этот проект, поэтому он рассчитывает на его быструю реализацию.