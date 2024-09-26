Враг ночью атаковал три объекта энергетики – Шмыгаль

Враг ночью 26 сентября атаковал три объекта передачи электроэнергией, несмотря на это отключений электроэнергии не запланировано.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Этой ночью враг совершил очередную массированную атаку на украинскую энергетику, применив для этого дроны и ракеты. В частности, были атакованы три объекта передачи электроэнергии, один из них - в Николаевской области", - говорится в сообщении.

По его словам, своих целей россияне не достигли - энергосистема Украины работает в сбалансированном режиме, отключений электроснабжения не запланировано.

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Кроме того, Шмыгаль рассказал, что в Николаеве он ознакомился с процессом установки двух когенерационных установок мощностью 1,5 МВт каждая.

"Это обеспечит теплом более 200 многоквартирных жилых домов, 5 медицинских и 24 образовательных учреждений", - отметил он.

Всего к новому отопительному сезону "Николаевоблтеплоэнерго" обязалось построить 5 объектов распределенной генерации на базе газопоршневых когенерационных установок общей мощностью 5,5 МВт.

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Напомним:

За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ивано-Франковской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.