ФГИ установил стартовую цену приватизации конфискованного у российского сенатора завода

Аукционная комиссия Фонда государственного имущества Украины установила стартовую цену и разработала условия продажи государственной 100% доли уставного капитала ООО "Мотордеталь-Конотоп" (Сумская область) и установила стартовую цену 278,5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Предприятие включено в перечень объектов большой приватизации.

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Аукционная комиссия определили условия продажи:

сохранение вида деятельности;

погашение долгов по выплате заработной платы работникам и перед бюджетом;

погашение просроченной кредиторской задолженности, кроме задолженности перед физическими и юридическими лицами, в отношении которых применены санкции и связанными с ними лицами, а также кредиторами, бенефициаром которых являются граждане рф и рб.

недопущение увольнения работников в течение 6 месяцев;

обеспечение социальных гарантий работникам в соответствии с требованиями трудового законодательства;

соблюдение требований и ограничений природоохранного законодательства;

выполнение действующего коллективного договора и заключение нового на следующие периоды после окончания действующего, а также осуществление трудоустройства высвобожденных работников общества в соответствии с законодательством.

Напомним:

ООО "Мотордеталь-Конотоп" - украинское предприятие на Сумщине, которое специализируется на производстве поршневых колец для двигателей внутреннего сгорания. Одно из крупнейших производителей поршневых колец на территории Украины и поставляет свою продукцию как на внутренний рынок, так и на экспорт. Это прибыльное бюджетообразующее предприятие в Конотопе, на котором работают более 700 работников.

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Предприятие было передано в управление ФГИУ решением Высшего антикоррупционного суда в 2023 году. До того ООО "Мотордеталь-Конотоп" принадлежал подсанкционному сенатору Совета Федерации РФ страны-агрессора Сергею Калашнику.