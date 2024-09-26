Саудовская Аравия готова увеличить добычу нефти, чтобы вернуть себе долю рынка

Саудовская Аравия готова отказаться от своего неофициального целевого уровня цены на нефть в 100 долларов за баррель, готовясь увеличить добычу и вернуть себе долю рынка.

Об этом пишет газета Financial Times.

Крупнейший экспортер нефти в мире и еще семь членов группы ОПЕК+ намеревались отменить длительные сокращения добычи с начала октября. Однако двухмесячная задержка вызвала спекуляции о том, сможет ли группа когда-нибудь увеличить добычу, поскольку цена нефти марки Brent, международного ориентира, кратковременно упала ниже 70 долларов в этом месяце, достигнув самого низкого уровня с декабря 2021 года.

Однако официальные лица королевства обязались возобновить добычу, как запланировано, с 1 декабря, даже если это приведет к длительному периоду низких цен, отметили те же источники.

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Перспектива того, что Эр-Рияд откажется от своего неофициального целевого уровня, ударила по ценам на нефть и акциям нефтяных компаний в четверг.

Цена нефти Brent упала на 1,8% за день до 72,12 доллара, тогда как цена на West Texas Intermediate, американский ориентир, также снизилась на 1,8% до 68,43 доллара. Снижение цен ударило по акциям крупнейших нефтедобывающих компаний Европы: акции BP упали на 4,3%, Shell - на 3,7%, а TotalEnergies - на 3,1%.

Изменение позиции свидетельствует о значительном пересмотре политики Саудовской Аравией, которая с ноября 2022 года неоднократно инициировала сокращение добычи вместе с другими членами ОПЕК+, пытаясь удерживать высокие цены.

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Рост предложения со стороны стран, не входящих в ОПЕК, в частности США, и слабый спрос в Китае постепенно уменьшали эффективность сокращений группы. Цена нефти Brent в сентябре составляла в среднем 73 доллара за баррель, несмотря на угрозу эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС в Газе.

По данным МВФ, Саудовской Аравии нужна цена на нефть около 100 долларов за баррель, чтобы сбалансировать свой бюджет, поскольку наследный принц Мохаммед бин Салман планирует финансировать ряд мегапроектов в рамках амбициозной экономической программы реформ.

Однако королевство решило, что больше не готово уступать рыночную долю другим производителям, отметили источники. Власти также считают, что у Саудовской Аравии есть достаточно альтернативных вариантов финансирования для того, чтобы выдержать период низких цен, например, за счет использования валютных резервов или выпуска суверенного долга.

Саудовская Аравия взяла на себя большую часть сокращений ОПЕК+, сократив собственную добычу на 2 млн баррелей в день за последние два года, что составляет более трети сокращений.

Сейчас королевство добывает 8,9 млн баррелей в день, что является самым низким уровнем с 2011 года, если не учитывать периоды пандемии COVID-19 и атаки на перерабатывающий завод государственной нефтяной компании в 2019 году.

Согласно плану, Саудовская Аравия ежемесячно будет увеличивать добычу на дополнительные 83 000 баррелей в день, начиная с декабря, увеличив ее на 1 млн баррелей в день до декабря 2025 года.