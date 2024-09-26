Samsung грозит штраф из-за ядерного облучения работников

Getty Images

Комиссия по ядерной безопасности и защите одобрила административный штраф Samsung в размере до 10,5 млн вон.

Об этом сообщает Bloomberg.

Южнокорейские регуляторы обнаружили, что Samsung Electronics нарушила правила ядерной безопасности, что привело к облучению работников на заводе по производству полупроводников.

Комиссия по ядерной безопасности и защите одобрила административный штраф в размере до 10,5 млн вон (примерно 7 900 долл) после проведения расследования.

Реклама:

Отмечается, что Samsung может столкнуться с дополнительными санкциями из-за других нарушений.

Инцидент произошел в мае, когда двое работников завода Samsung в городе Гихен, примерно в 40 км к югу от Сеула, подверглись воздействию радиации, превышающей годовую норму, во время обслуживания оборудования для анализа кремниевых пластин. Пострадавших госпитализировали.

Причиной аварии стала неисправность защитного устройства, которое должно было автоматически выключить радиацию при открытии дверей оборудования. Это произошло из-за халатности команды Samsung, ответственной за радиационную безопасность.

Реклама:

Компания Samsung заявила, что будет сотрудничать с регуляторами и окажет помощь пострадавшим работникам. Также она пообещала принять меры для предотвращения подобных случаев в будущем.