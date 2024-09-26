ВАКС конфисковал активы российского миллиардера Усманова

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Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил иск Министерства юстиции к российскому олигарху Алишеру Усманову и его бизнес-партнерам о конфискации имущества.

Об этом сообщила заместитель министра Инна Богатых в Facebook.

Речь идет о железорудной продукции объемом более 165 тысяч тонн (ориентировочная стоимость - более 2 млрд. грн.). А также о 100% уставного капитала ООО "Петер-Сервис Украина" - IT-компании, которая ранее была под контролем Усманова.

"Взыскание активов Усманова и других сторонников Кремля является маленьким, но очередным и системным шагом для восстановления справедливости и получения возмещения ущерба за счет тех, кто вместе с политическим руководством РФ ответственен за агрессию против Украины", - написала Богатых.

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Решение ВАКС еще не вступило в силу и на него может быть подана апелляция.

Напомним:

Алишер Усманов - российский бизнесмен, олигарх, в рейтинге российских миллиардеров, составленном за 2023 год, он занимает 8-е место с состоянием в размере 14,4 млрд долларов США.

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Усманову принадлежит медиа ресурс "Коммерсант", который занимает прокремлевскую позицию и осуществляет идеологическую поддержку действий государства-агрессора.

Усманов также является основателем Группы "USM" и совместно с Андреем Скочем, Владимиром Скочем, Варварой Скоч и Владимиром Стершинским, осуществляют решающее влияние на деятельность группы и дочерних компаний, действующих в стратегических для экономики рф отраслях - в металлургии и горнодобывающей отрасли, телекоммуникационном секторе и сфере цифровых технологий, в том числе "Металлоинвест" и "Мегафон".

Ранее против всех совладельцев также был подан иск в Высший антикоррупционный суд.