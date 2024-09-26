ЕБРР снизил прогноз роста ВВП Украины в 2025 году

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2024 году на 3%, но ухудшил его на 2025 год с 6% до 4,7%.

Об этом говорится в отчете ЕБРР, пишет "Интерфакс-Украина".

"Уничтожение мощностей и объектов генерации и передачи электроэнергии негативно влияет на украинскую экономику и уже прервало четыре квартала существенного роста ВВП. Учитывая это, банк снизил свой прогноз роста для Украины на 2025 год до 4,7% по сравнению с 6% в майском отчете", - говорится в отчете.

В то же время обновленный прогноз ЕБРР оптимистичнее, чем правительства Украины (2,7%), МВФ (2,5-3,5%) и Национального банка (4,1%).

Реклама:

Как пояснил региональный экономист ЕБРР Димитар Богов в интервью агентству "Интерфакс-Украина", банк ожидает в следующем году улучшения дел в энергетике и оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

"Мы считаем, что ситуация с энергоснабжением улучшится по сравнению с этим годом. (...) Сейчас прилагается много усилий для улучшения ситуации, которые, вероятно, принесут результаты в следующем году. Кроме того, недавно ЕС объявил об увеличении поддержки для увеличения внутренних мощностей и экспорта электроэнергии в Украину", - сказал он.