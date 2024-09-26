Пальмовое масло больше не самое дешевое в мире

В мире падают цены на популярное соевое масло, тогда как некогда самое дешевое пальмовое дорожает.

Об этом сообщает Bloomberg.

В отличие от сои, подсолнечника или рапса, пальмовые плантации дают урожай круглый год и для них надо меньше земли. Поэтому пальмовое масло, как правило, дешевле. Два года назад, в ноябре 2022 года, пальмовое масло продавалось на 782 долл дешевле за тонну по сравнению с соевым.

Отмечается, что сейчас ситуация изменилась. Плантации в Индонезии и Малайзии, на которые приходится 85% мирового производства пальмового масла, столкнулись с проблемой, потому что мелкие землевладельцы не хотят вырезать старые деревья и высаживать новые.

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Новые деревья масличной пальмы начинают давать урожай только через четыре-пять лет, тогда как соя - уже через шесть месяцев.

Цены на пальмовое масло в этом году выросли на 10%, тогда как соевое масло подешевело на 9%.

Сообщается, что пальмовое масло может вскоре восстановить свои позиции. Основные потребители, такие как кондитерские компании, а также рестораны и отели в Индии, вряд ли сразу бросятся искать замену. Кроме того, спрос будет поддерживаться благодаря производителям биодизеля в Индонезии.

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