Нацбанк изменил курс гривны: сколько стоят доллар и евро

По состоянию на 26 сентября, официальный курс доллара к гривне от НБУ уменьшился на 11 копеек, евро увеличился на 15 копеек.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,26 грн, евро - 46,19 грн (на 25 сентября доллар - 41,37 грн, евро - 46,04 грн).

На 11:20 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,42 - 41,51 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 46,31 - 46,50 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 41,15 - 41,60 грн (курс на 25 сентября - 41,20 - 41,67 грн);

Евро - 45,90 - 46,55 грн (курс на 25 сентября - 46,00 - 46,59 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 40,90 - 41,50 грн;

Ощадбанк - 41,20 - 41,80 грн;

Укрсиббанк - 41,05 - 41,60 грн;

ПУМБ - 41,20 - 41,70 грн;

Райффайзен - 41,10 - 41,48 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,49 грн за доллар, monobank - 41,48 грн.