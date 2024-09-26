Нацбанк изменил курс гривны: сколько стоят доллар и евро
Четверг, 26 сентября 2024, 11:26 -
По состоянию на 26 сентября, официальный курс доллара к гривне от НБУ уменьшился на 11 копеек, евро увеличился на 15 копеек.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua.
Официальный курс доллара установили на уровне 41,26 грн, евро - 46,19 грн (на 25 сентября доллар - 41,37 грн, евро - 46,04 грн).
На 11:20 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,42 - 41,51 грн.
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На это же время "черный" курс евро составлял 46,31 - 46,50 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США - 41,15 - 41,60 грн (курс на 25 сентября - 41,20 - 41,67 грн);
- Евро - 45,90 - 46,55 грн (курс на 25 сентября - 46,00 - 46,59 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:
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- Приватбанк - 40,90 - 41,50 грн;
- Ощадбанк - 41,20 - 41,80 грн;
- Укрсиббанк - 41,05 - 41,60 грн;
- ПУМБ - 41,20 - 41,70 грн;
- Райффайзен - 41,10 - 41,48 грн.
Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,49 грн за доллар, monobank - 41,48 грн.
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