Киев задолжал "Нафтогазу" 20 млрд грн. Часть хотят реструктуризировать на 15 лет
Коммунальное предприятие Киевсовета "Киевтеплоэнерго" по состоянию на начало сентября задолжало НАК "Нафтогаз Украины" 20,7 млрд гривен.
Об этом ЭП сообщили представитель одной из государственных компаний и собеседник в правительстве.
По словам одного из собеседников, сегодня должно состояться заседание Наблюдательного совета "Нафтогаза", на котором планируется рассмотреть вопрос о реструктуризации части этого долга.
Весь долг в 20,7 млрд гривен состоит из трех больших частей.
Первая – 6,4 млрд гривен за потребленный природный газ до 2022 года, которую и планируют реструктуризировать на 15 лет.
Вторая часть более чем в 7 млрд гривен – разница в тарифах по состоянию на 1 июля 2024 года.
Третья – более 7,2 млрд гривен – долг перед ГК "Нафтогаз Трейдинг", который тоже потенциально может быть урегулирован путем заключения мировых соглашений с рассрочкой до 4 лет.
По словам собеседника ЭП, львиная доля этого долга была сформирована начиная с 2018 года.
"Среди городов на сегодняшний день крупнейшими должниками являются Харьков и Киев, и если с Харьковом все понятно, потому что часть людей уехала, упали платежи за коммуналку, то в столице все наоборот - люди живут и платят за услуги. Уровень сборов падал только в первые месяцы войны, потом все выровнялось.
Возникает вопрос, откуда взялись такие долги, и если киевские власти их не решают, то почему они кладут асфальт и перекладывают брусчатку? По сути это происходит за деньги "Нафтогаза", - говорит представитель государственной компании.
Другой важный вопрос, которым задается собеседник ЭП в правительстве, почему часть долга хотят реструктуризировать на беспрецедентный срок в 15 лет?
"Почему не на 8 или 10 лет, например, почему именно на 15? Никаких весомых обоснований к такому решению нет, их никто не видел", - добавляет он.
Заседание Наблюдательного совета "Нафтогаза" по этому вопросу запланировано на 13:00.
Николай Топалов, ЭП