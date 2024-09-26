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БЭБ разоблачило контрабандистов техники Apple на Львовщине

Четверг, 26 сентября 2024, 11:01 - Алексей Артемчук
 

Детективы Бюро экономической безопасности во Львовской области разоблачили группу лиц, которые наладили схему незаконного перемещения техники Apple, а также аксессуаров к ней.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Среди товаров, которые нелегально попадали в Украину были в том числе ликвидационные лоты Amazon, которые обычно покупают у посторонних лиц в странах Европейского Союза, США и Китая. 

Во время обысков детективы изъяли 88 штук iPhone 16 pro/16 pro max, 2 штуки iPhone 15 Pro Max, AirPods 4, AirPods Max with case, Apple Watch 10 series.

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Сообщается, что технику завозили в Украину с сокрытием от таможенного контроля для дальнейшей продажи в торговых сетях Львовщины. 

 Для пересечения границы с техникой организаторы схемы привлекали преимущественно женщин. За сутки они могли перейти через пункт пропуска "Мостиска-Пшемысль" 3-7 раз, перенося в личных вещах от 2 до 7 мобильных телефонов. 

Установлено также, что для конспирации женщины переодевались и периодически декларировали по 1 телефону якобы для собственного пользования. 

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В дальнейшем все незаконно перемещенные гаджеты хранили в хранилищах или транспортных средствах неподалеку от границы. 

Отмечается, что досудебное расследование продолжается.

БЭБ технології Apple
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