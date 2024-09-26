Цены на нефть в мире слабо выросли

Цены на нефть мало изменились в четверг после падения на предыдущей сессии, поскольку признаки укрепления спроса на топливо и сокращение запасов в США, перевесили беспокойство относительно перспектив мирового спроса.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 6 центов, или на 0,08%, до 73,52 доллара за баррель, в то время, как американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 2 цента, или на 0,03%, до 69,71 доллара за баррель.

Цены на нефть упали более чем на 2% в среду, поскольку беспокойство относительно перебоев с поставками в Ливии уменьшились, а проблемы со спросом остались, несмотря на последние планы Китая по стимулированию экономики. Цены на нефть сначала выросли после заявления о стимулировании от крупнейшего мирового импортера нефти.

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Признаки возвращения ливийской нефти на рынок также давят на цены после того, как делегаты с востока и запада Ливии договорились о процессе назначения председателя центрального банка - шаг, который может помочь решить кризис по контролю над нефтяными доходами страны, который привел к перебоям с экспортом.

Напомним:

Цены на нефть выросли на фоне новостей о новых мерах денежного стимулирования от крупнейшего импортера - Китая, опасений относительно обострения напряженности на Ближнем Востоке и урагана в США.

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