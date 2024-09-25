В Китае правительственный советник исчез после критики властей в частном чате

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Китайский экономист Чжу Хэнпенг исчез после критики властей в частном чате в WeChat.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Чжу Хэнпенга задержали весной после того, как, по словам одного из свидетелей, он написал в частном чате в приложении WeChat о слабой экономике Китая, и завуалировано критиковал Си Цзиньпина, ссылаясь на его смертность.

Хенпенг проработал более двух десятилетий в аналитическом центре, где специализировался на экономике здравоохранения, консультируя правительство по политике, связанной с капитальным ремонтом больниц и доступом к медицинской помощи.

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В 2014 году был назначен заместителем директора Института экономики CASS. Он также работал независимым директором в государственной фармацевтической компании China Meheco Group с 2013 по 2015 год.

Расследование дела Хенпенга совпало по времени с кампанией индоктринации для сотрудников CASS, направленной на обеспечение соблюдения правил Коммунистической партии.

От членов партии на руководящих должностях требовали подписать официальные обязательства по соблюдению "10 запретов" - перечня запрещенных видов деятельности, включающего публикацию ненадлежащих материалов и сотрудничество с иностранными организациями без разрешения.

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Сообщается, что статус расследования в отношении Чжу Хэнпенга невозможно определить, и неизвестно, имеет ли он юридического представителя. Он не ответил на электронные запросы о комментариях. Никто не открыл дверь квартиры в Пекине, которая указана как его адрес в гонконгской корпоративной документации.

Издание отмечает, что последнее публичное выступление Чжу Хэнпенга состоялось в конце апреля, во время которого он предположил, что Китай может закрыть пробелы в финансировании своей пенсионной системы, если молодые китайцы будут платить за пенсии своих родителей, а также при условии, если будет выпускаться больше государственных облигаций.

Чжу также должен был выступить на другой конференции Центра промышленного развития и экологического управления Университета Цинхуа (CIDEG) 25 мая, но в отчёте Центра после конференции Чжу не упоминается ни как докладчик, ни как участник.

Имя Чжу исчезло из онлайн-справочника высших должностных лиц Института экономики CASS, а также из списка членов академического комитета Tsinghua CIDEG.