Стимулирование производства в Индии прогрессирует на фоне попыток сократить импорт Китая

Денежные стимулы Индии для стимулирования внутреннего производства привлекли более 17 млрд долл инвестиций с момента запуска в 2020 году схемы стимулов.

Об этом сообщает Reuters.

Программа, которая предлагает производителям 4-6% денежных стимулов от дополнительных продаж, была запущена в 14 секторах, включая электронику, фармацевтику, текстиль и бытовую технику.

Отмечается, что Индия превратилась в глобальный центр производства электроники, в частности смартфонов, и сейчас является вторым по величине производителем мобильных телефонов.

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По его словам, стимулы привели к производству продукции на сумму около 11 триллионов рупий (131,6 млрд долл) и созданию почти миллиона рабочих мест за четыре года.

После сокращения импорта мобильных устройств из Китая путем привлечения таких глобальных игроков, как Apple, Индия теперь планирует производить больше ноутбуков, планшетов, компьютеров и серверов.

Правительство продлило на три месяца действие системы управления импортом, запущенной в ноябре 2023 года, которая требует от компаний регистрировать импорт ноутбуков и планшетов.

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Индийский рынок ИТ-аппаратуры, включая ноутбуки, оценивается почти в 20 млрд долл, из которых почти 5 млрд долл приходится на внутреннее производство.