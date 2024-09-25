Saab планирует наладить производство в Украине
Шведская компания Saab планирует наладить производство в Украине, чтобы поддержать развитие независимой оборонной способности страны.
Об этом заявил генеральный директор шведского производителя оборонного оборудования Микаэль Йоханссон, пишет Reuters.
По словам Йоханссона, он видит потенциал для сотрудничества с украинскими компаниями относительно возможностей беспилотников. Украина также может стать поставщиком частей боеприпасов и способствовать развитию сенсорных технологий.
"Мы должны помочь Украине построить суверенный потенциал и возможности, поэтому нам нужно иметь партнерство с украинской промышленностью в Украине, а также украинской промышленностью, которая выехала за пределы Украины", - сказал генеральный директор Saab.
Он добавил, что Saab ведет переговоры с двумя-тремя компаниями о том, "как наладить местное производство", но сделка еще не завершена.
Йоханссон рассказал, что оружейная промышленность переходит от помощи, основанной на пожертвованиях, к прямому партнерству с Киевом.
Как пишет агентство, Saab испытывает бум спроса, вызванный глобальной напряженностью, войной в Украине и недавним вступлением Швеции в НАТО.
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