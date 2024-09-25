Рост экономики Украины во втором квартале замедлился до 3,7%

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины во втором квартале 2024 года вырос на 3,7% по сравнению со вторым кварталом 2023 года.

Данные сообщила Государственная служба статистики.

Согласно информации Госстата, по сравнению с предыдущим кварталом, с учетом сезонного фактора, реальный ВВП за этот период увеличился на 0,2%.

В первом квартале ВВП Украины по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 1,2%, а если сравнивать с первым кварталом 2023 года - на 6,5%.

Реклама:

Напомним:

В июле Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2024 году до 3,7%.