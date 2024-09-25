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Uber сотрудничает с китайской компанией, чтобы запустить роботакси в ОАЭ

Среда, 25 сентября 2024, 16:42 - Алексей Артемчук

Uber сотрудничает с китайской компанией WeRide, чтобы предложить поездки на роботакси в ОАЭ.

Об этом сообщает Bloomberg.

Uber Technologies Inc. сотрудничает с китайской компанией WeRide Inc., которая занимается разработкой автономных автомобилей, чтобы расширить предложение роботакси в Объединенных Арабских Эмиратах.

Пользователи приложения Uber в Абу-Даби смогут заказать поездку в роботакси с конца 2024 года.

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Uber подписал ряд соглашений с компаниями, занимающимися разработкой беспилотных автомобилей, включая Waymo и Cruise LLC, принадлежащие Alphabet Inc., в рамках усилий по позиционированию себя как платформы для коммерциализации автономных транспортных средств. 

Отмечается, что это отход от прежних амбиций компании создавать технологию беспилотных автомобилей собственными силами.

Компания WeRide из Гуанчжоу получила первую в ОАЭ национальную лицензию на беспилотные автомобили в июле 2023 года и управляет крупнейшим парком роботакси в стране Персидского залива. На момент получения лицензии компания имела восемь беспилотных такси.

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Это объявление предшествует презентации предложения роботакси от Tesla Inc. в следующем месяце.

Напомним:

Uber объявил о партнерстве с китайским брендом электрокаров BYD. Соглашение направлено на привлечение 100 000 новых электромобилей к платформе по всему миру.

Uber ОАЭ AI
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