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Украина может потерять половину производства стали в случае потери Покровска

Среда, 25 сентября 2024, 16:07 - Владимир Туник-Фриз

В случае потери Покровска Украина может потерять до половины производства стали, из-за дефицита угля.

Об этом сообщил президент ОП "Укрметалургпром" Александр Каленков во время форума ЭП.

Глава ОП "Укрметалургпром" отметил, что за два года полномасштабного вторжения объемы производства стали в Украине составляли 6 - 6,5 млн тонн в год. 

На подконтрольной Украине территории остаются ресурсы для достижения уровня производства стали в 12 млн тонн в год, но в случае потери Покровска эти показатели могут сократиться до 2 - 3 млн тонн в год. 

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По словам Каленкова, в Покровске остается единственная подконтрольная Украине шахта, производящая коксующийся уголь. Потеря Покровска грозит дефицитом такого угля.

"За два года мы плавили 6 - 6,5 млн тонн стали, в этом году можем выйти на показатели 7,5 млн тонн. В случае потери Покровска это будет 2 - 3 млн тонн", - отметил президент ОП "Укрметалургпром".

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