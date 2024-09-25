Все разделы
Укр / Рус

Украина увеличила поступления валюты от экспорта на 15%

Среда, 25 сентября 2024, 16:02 - Артур Крыжный

За 8 месяцев 2024 года Украина увеличила поступления экспортной валютной выручки на 15%.

Об этом сообщил заместитель председателя Нацбанка Сергей Николайчук во время форума ЭП "Украинский экспорт: окно открывается?".

"Если сравнивать 8 месяцев этого года с соответствующим периодом прошлого года, то поступления экспортной выручки в Украину выросли на 15% до 32 миллиардов долларов", - сообщил он.

По словам заместителя председателя Нацбанка, главными факторами, которые положительно повлияли на поступления, стали улучшение дисциплины экспортеров в возвращении валютной выручки и деятельность морского коридора, темпы роста экспорта товаров, благодаря которому, выросли в 2024 году на 7,6%.

Реклама:

Такие темпы были обусловлены увеличением объемов поставок агротоваров, а также металлургии - железных руд и других изделий из металлов.

"Без морского коридора такого результата невозможно было достичь", - добавил он.

финансы экспорт
Реклама:
Материалы по теме
В NovaPay появилась функция "банок" для сборов 25 сентября 2024, 15:34
Нацбанк за неделю снова не покупал валюту 22 сентября 2024, 18:00
Оплата глазами и голосом: нужно ли иногда оглядываться назад? 19 сентября 2024, 08:31
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте