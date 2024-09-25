НБУ поддержал предоставление банковской лицензии почтовым операторам
Национальный банк Украины поддерживает принятие законопроекта #12044, который позволяет предоставление ограниченной банковской лицензии акционерным обществом, в частности почтовым операторам.
Об этом сообщили в Национальном банке Украины.
Это может решить вопрос доступа населения и малого бизнеса к финансовым услугам в отдаленных, малонаселенных территориях, в зонах, приближенных к военным действиям, и на освобожденных территориях.
Новый закон может ввести в Украине операторов финансовой инклюзии, "Укрпочта" является одним из вероятных кандидатов.
Финансовая инклюзия рассматривается как цель государственной политики, направленная на устранение провалов рынка, когда ни один поставщик финансовых услуг не имеет коммерческого интереса в обслуживании определенных групп клиентов или регионов.
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Напомним:
Нацбанк представил план запуска нового типа финучреждения - банк финансовой инклюзии.