НБУ поддержал предоставление банковской лицензии почтовым операторам

Национальный банк Украины поддерживает принятие законопроекта #12044, который позволяет предоставление ограниченной банковской лицензии акционерным обществом, в частности почтовым операторам.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

Это может решить вопрос доступа населения и малого бизнеса к финансовым услугам в отдаленных, малонаселенных территориях, в зонах, приближенных к военным действиям, и на освобожденных территориях.

Новый закон может ввести в Украине операторов финансовой инклюзии, "Укрпочта" является одним из вероятных кандидатов.

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Финансовая инклюзия рассматривается как цель государственной политики, направленная на устранение провалов рынка, когда ни один поставщик финансовых услуг не имеет коммерческого интереса в обслуживании определенных групп клиентов или регионов.

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Напомним:

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Нацбанк представил план запуска нового типа финучреждения - банк финансовой инклюзии.