Минюст подал иск о взыскании активов трех российских олигархов

Минюст подал иск в суд о применении санкций к российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену, Андрею Косогову и компании "Rissa Investments Limited" и просит взыскать в доход государства их имущество.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Минюст просит взыскать в доход государства 82,1086% от общего количества акций ЧАО "Страховая компания „Альфа Страхование", 86,2264% доли уставного капитала ООО „Альфа-Лизинг Украина", ООО „Паритет Финанс", ООО „Сенс Диджитал", ООО „Универсальная лизинговая компания "АЛЬФА", которыми опосредованно владеют Фридман, Авен и Косогов.

Также министерство просит взыскать в доход государства 100% от общего количества акций ЧАО "Миргородский завод минеральных вод", ЧАО "Моршинский завод минеральных вод „Оскар", ЧАО „Индустриальные и дистрибуционные системы"; 100% доли уставного капитала ООО „ИДС Аква Сервис", ООО „Мощность", ЧП „ИВА", ГП "НОВА. КОМ" и 3,343445 % от общего количества акций ЧАО „Украинская отраслевая компания по производству пива, безалкогольных напитков и минеральных вод "УКРПИВО", которыми опосредованно владеет компания "Rissa Investments Limited".

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В Минюсте информируют, что Фридман, Авен и Косогов являются российскими бизнесменами, учредителями и акционерами компаний, которые входят в финансово-инвестиционный консорциум "Альфа-Групп".

Компания Rissa Investments Limited является холдинговой компанией, дочерние предприятия которой осуществляют производство и дистрибуцию минеральных вод, в частности, на территории Украины, Российской Федерации и Грузии и вместе с компанией Rissa Investments Limited образуют Группу компаний "Боржоми".