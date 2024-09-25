В NovaPay появилась функция "банок" для сборов

В приложении NovaPay появилась новая функция "Кейс" для всех видов сборов, крупных покупок и оплаты совместных счетов.

Об этом сообщает пресс-служба "Новой почты".

В компании отмечаются, что клиенты могут открыть три вида "кейсов" для разных целей:

без конкретной цели по собранным средствам. В ней можно настроить автосписание с зарплаты, других поступлений или попутно пополнять.

с чёткой финальной суммой - подходит для сборов, так как позволяет установить конкретную денежную цель. Кейс можно пополнять с карт разных банков, делиться ссылкой в соцсетях или мессенджерах, через скан QR-кода.

с фиксированной суммой для многих участников - позволяет собирать деньги, когда известна сумма равных платежей для разных участников сбора.

"Кейс" можно открыть в несколько кликов в приложении NovaPay.

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Кроме того, "кейс" можно пополнить через приложение, по реквизитам IBAN, по ссылке, с помощью Google Pay или Apple Pay, по QR-коду.

С "кейса" можно в любой момент снять средства - частично или полностью. Одновременно можно создать до 20 активных кейсов.

Пресс-служба отмечает, что пользоваться услугой и собирать средства могут только граждане Украины.

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