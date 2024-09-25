Польша выдала Украине одного из подозреваемых по делу Нацкинематеки на 42 млн 

В Украину экстрадировали одного из подозреваемых в завладении недвижимостью госпредприятия "Национальная кинематека Украины" стоимостью почти 42 млн грн.

Об этом сообщили пресс-службы Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Речь идет о бывшем руководителе общества, в пользу которого незаконным образом отчудили ряд зданий, находившихся в собственности Нацкинематеки.

Правоохранители не называют подозреваемого. Но в феврале 2024 года НАБУ по делу Нацкинематеки объявило в розыск Александра Радько - бывшего директора ООО "Вест Прайт".

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Как пишет LIGA.net, эта компания выиграла в аукционе по приобретению имущества госпредприятия.

Передача подозреваемого состоялась на международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг - Зосин" Волынской области. Оно стало возможным благодаря сотрудничеству с правоохранителями Польши.

24 сентября следственный судья Высшего антикоррупционного суда применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 10 млн грн.

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НАБУ и САП сообщили девяти лицам о подозрении в завладении 14 зданиями госпредприятия "Национальная кинематека Украины" стоимостью почти 42 млн грн. Впоследствии эти активы вернули государству.

По версии следствия, в 2016 - 2019 годах организаторы схемы разработали план санации ГП "НКУ", которое умышленно содержалось в трудном финансовом положении, чтобы завладеть имуществом предприятия по ценам ниже рыночных.

Для этого они привлекли должностных лиц Минкультуры и ГП "НКУ", которые согласовали незаконный план санации, и обеспечили победу в аукционе по продаже имущества заранее определенной ООО, которая к тому же приобрела здания по заниженной цене.

Среди 9 подозреваемых заместитель министра культуры Украины (2014-2019 гг.); начальник управления Министерства культуры Украины (2017-2020 гг.); первый заместитель генерального директора ГП "НКУ" (2016-2019 гг.); арбитражный управляющий - управляющий санацией ГП "НКУ" (2019-2020 гг.) и другие.