Банк финансовой инклюзии: Нацбанк представил план запуска нового типа финучреждения

Национальный банк Украины в случае принятия законопроекта №12044 позволит акционерным обществам получать ограниченную банковскую лицензию.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Это позволит решить вопрос доступа населения и малого бизнеса к финансовым услугам в отдаленных, малонаселенных территориях, в зонах, приближенных к военным действиям, и на освобожденных территориях.

То есть, на украинском финансовом рынке появится новый тип банковского учреждения - банк финансовой инклюзии (БФИ).

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Чтобы получить статус банка финансовой инклюзии, юрлицо, кроме стандартного пакета документов для получения банковской лицензии, должно подать в НБУ стратегию развития БФИ и бизнес-план на три года.

По расчетам мирового банка, уровень финиклюзии - охват населения финансовыми услугами - в Украине в 2021 году составил 84%, что на 11% п.п. меньше, чем целевые 85%.

Напомним:

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Национальный банк Украины разрабатывает концепцию "оператора финансовой инклюзии" и планирует ввести в банковское законодательство понятие ограниченной банковской лицензии.

Такую лицензию смогут получить компании или банки, заинтересованные в предоставлении банковских услуг в небольших населенных пунктах или прифронтовых регионах. Требования к таким "банкам" будут менее жесткими, а возможности по предоставлению услуг - ограниченными.

Проект закона о создании "оператора финансовой инклюзии" находится на стадии разработки, рассказывал глава глава НБУ Андрей Пышный.

"Мы обсуждаем с международными партнерами создание комплексных предпосылок для развития финансовой инклюзии в Украине. В первую очередь речь идет о прифронтовых или деоккупированных территориях", - отметил глава НБУ.

Речь идет о привлечении почтовых операторов, ритейла и других бизнесов, имеющих компетенцию обслуживания "последней мили" (в логистике - решение проблемы доставки товаров отдельным конечным потребителям, проживающим в разных местах).

Получив соответствующую банковскую лицензию, компании или, вероятно, банки смогут предоставлять банковские услуги в соответствующих регионах при ослабленных требованиях по сравнению с теми, которые Нацбанк выдвигает к действующим сейчас банкам.

Необходимые составляющие для запуска проекта Пышный рассчитывал получить до конца 2024 года.

"В некоторых регионах классическое банковское отделение, учитывая стандартные требования к нему, будет безнадежно нерентабельным, - говорит Пышный, - Поэтому, по нашему мнению, дифференциация требований в зависимости от региона, или же появление нового типа финучреждений с ограниченной лицензией, имеет смысл".